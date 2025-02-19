В ЦБ прокомментировали возможное возвращение Visa и Mastercard в Россию

В ЦБ решили пока не высказываться о возможном возвращении Visa и Mastercard в РФ

В ЦБ РФ решили пока не высказываться о возможном возвращении на российский рынок платежных систем Visa и Mastercard, следует из комментария зампреда регулятора Алексея Гузнова, который приводит РИА Новости.

В ответ на вопрос о том, готов ли регулятор будет принять Visa и Masterсard, если те соберутся вернуться в Россию представитель Центробанка ответил, что «ЦБ никак не высказывал своего отношения к этой истории» и призвал адресовать уточняющие вопросы главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову.