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12:34, 19 февраля 2025Экономика

В ЦБ прокомментировали возможное возвращение Visa и Mastercard в Россию

В ЦБ решили пока не высказываться о возможном возвращении Visa и Mastercard в РФ
Дмитрий Воронин

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

В ЦБ РФ решили пока не высказываться о возможном возвращении на российский рынок платежных систем Visa и Mastercard, следует из комментария зампреда регулятора Алексея Гузнова, который приводит РИА Новости.

В ответ на вопрос о том, готов ли регулятор будет принять Visa и Masterсard, если те соберутся вернуться в Россию представитель Центробанка ответил, что «ЦБ никак не высказывал своего отношения к этой истории» и призвал адресовать уточняющие вопросы главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову.

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