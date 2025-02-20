Набиуллина высказалась о переговорах по снятию санкций

Набиуллина: ЦБ не участвует в переговорах о снятии западных санкций

Глава Банка России Эльвира Набиуллина призналась, что ей ничего не известно о переговорах о снятии западных санкций. Руководителя ЦБ процитировало агентство ТАСС.

Она подчеркнула, что Банк России не участвует в таких переговорах.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто поднял вопрос об отмене антироссийских санкций в беседе с министром финансов США Скоттом Бессентом. Венгерский дипломат подчеркнул, что эти рестрикции наносят ущерб энергетической безопасности его государства.

В свою очередь, постоянные представители 27 стран Евросоюза утвердили 16-й пакет антироссийских санкций. Эти меры предполагают запрет на импорт российского первичного алюминия и внесение в список 73 новых судов так называемого теневого флота.

Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов предположил, что после переговоров в Эр-Рияде российской и американской делегаций санкции едва ли сразу снимут. Но их дух увянет, а компании прекратят толковать санкции расширительно.