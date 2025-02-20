Глава МИД Венгрии Сийярто обсудил с Бессентом отмену санкций против РФ

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Венгрии Петер Сийярто обсудил с министром финансов США Скоттом Бессентом возможность отмены ряда санкций в отношении России в сфере энергетики. Он сообщил об этом в интервью М1.

«Конечно, мы подняли вопрос о санкционных мерах, которые были приняты администрацией [президента США Джо] Байдена и наносят ущерб энергетической безопасности Венгрии», — уточнил он.

По словам Сийярто, они с Бессентом согласились, что чем быстрее будет урегулирован украинский конфликт, тем быстрее будут отменены ограничительные меры. Он добавил, что порядок вещей, когда международная политика в основном сводится к санкциям, «нельзя считать нормальным». «Так что, возможно, мы сможем оставить режимы санкций в прошлом», — заключил глава МИД Венгрии.

Ранее Сийярто заявил, что Европа визжит, поскольку ее не допустили до переговоров РФ и США по Украине. Странам Евросоюза там нечего делать, так как государства выступают за продолжение конфликта, объяснил он.