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03:26, 20 февраля 2025Мир

Одна страна обсудила с США отмену санкций против России

Глава МИД Венгрии Сийярто обсудил с Бессентом отмену санкций против РФ
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Венгрии Петер Сийярто обсудил с министром финансов США Скоттом Бессентом возможность отмены ряда санкций в отношении России в сфере энергетики. Он сообщил об этом в интервью М1.

«Конечно, мы подняли вопрос о санкционных мерах, которые были приняты администрацией [президента США Джо] Байдена и наносят ущерб энергетической безопасности Венгрии», — уточнил он.

По словам Сийярто, они с Бессентом согласились, что чем быстрее будет урегулирован украинский конфликт, тем быстрее будут отменены ограничительные меры. Он добавил, что порядок вещей, когда международная политика в основном сводится к санкциям, «нельзя считать нормальным». «Так что, возможно, мы сможем оставить режимы санкций в прошлом», — заключил глава МИД Венгрии.

Ранее Сийярто заявил, что Европа визжит, поскольку ее не допустили до переговоров РФ и США по Украине. Странам Евросоюза там нечего делать, так как государства выступают за продолжение конфликта, объяснил он.

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