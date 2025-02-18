Сийярто заявил, что Европа визжит, что ее не допустили до переговоров по Украине

Европа визжит, что ее не допустили до переговоров РФ и США по Украине. Странам Евросоюза там нечего делать, так как государства выступают за продолжение конфликта, высказался министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«В Эр-Рияде начнутся переговоры Америки и России о мире на Украине под руководством коллег-министров иностранных дел. Провоенные европейцы визжат, что они не могут сесть за этот стол... а зачем им туда садиться?» — посетовал Сийярто.

По его словам, «переговоры идут о мире, с провоенными там не делятся». Венгрия, в отличие от других стран ЕС, три года выступала за мирное урегулирование, резюмировал дипломат.

Ранее издание Financial Times написало, что Европа должна осознать, что она не может рассчитывать на поддержку или покровительство со стороны США. Европа осталась в одиночестве, указано в статье. До этого сообщалось, что Европа хочет укрепить переговорные позиции Украины, это станет темой встречи лидеров региона на экстренной встрече в Париже 17 февраля.

