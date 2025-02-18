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01:14, 18 февраля 2025Мир

В Европе начали считать США своим противником

Financial Times: Европа теперь одна, США стали ее противником
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Европа должна осознать, что она осталась в одиночестве и не может рассчитывать на поддержку или покровительство со стороны Соединенных Штатов. Об этом пишет Financial Times (FT) в статье под названием «Настоящее предупреждение Вэнса Европе».

«Теперь понятно, что Европа одна», — заявил изданию один из старших дипломатов Евросоюза. Также на вопрос журналистов о том, считает ли он отныне США противником ЕС, он собеседник газеты ответил утвердительно.

В ходе своего выступления на Мюнхенской конференции вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил европейцев в предполагаемом подавлении свободы слова и отсутствии демократии. По его мнению, настоящей угрозой Европе выступают не Россия или Китай, а отход европейцев от их основных ценностей.

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