В Европе начали считать США своим противником

Financial Times: Европа теперь одна, США стали ее противником

Европа должна осознать, что она осталась в одиночестве и не может рассчитывать на поддержку или покровительство со стороны Соединенных Штатов. Об этом пишет Financial Times (FT) в статье под названием «Настоящее предупреждение Вэнса Европе».

«Теперь понятно, что Европа одна», — заявил изданию один из старших дипломатов Евросоюза. Также на вопрос журналистов о том, считает ли он отныне США противником ЕС, он собеседник газеты ответил утвердительно.

В ходе своего выступления на Мюнхенской конференции вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил европейцев в предполагаемом подавлении свободы слова и отсутствии демократии. По его мнению, настоящей угрозой Европе выступают не Россия или Китай, а отход европейцев от их основных ценностей.