Вице-президент США назвал настоящую угрозу Европе вместо России

Вице-президент США Вэнс: Угроза Европе — это не Россия, а отход от ценностей

Настоящей угрозой Европе выступает не Россия, Китай или какой-либо другой внешний игрок, а отход европейцев от их основных ценностей. Такое заявление сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, передает The Guardian.

«Угроза, которая меня больше всего беспокоит в отношении Европы, — это не Россия, не Китай и не какой-либо другой внешний субъект. Меня беспокоит угроза изнутри, отступление Европы от некоторых из ее самых фундаментальных ценностей, общих с США», — сказал Вэнс.

Издание отмечает, что вице-президент США таким образом раскритиковал бывшего еврокомиссара по внутреннему рынку и услугам Тьерри Бретона, не называя его имени. Вэнс рассказал, что он «недавно выступил по телевидению и выразил радость по поводу того, что румынское правительство отменило результаты всех выборов», и предположил, что «то же самое может произойти и в Германии».

«В течение многих лет мне говорили, что все, что мы финансируем и поддерживаем, делается во имя наших общих демократических ценностей. Все, от нашей политики в отношении Украины до цифровой цензуры, выдается за защиту демократии. Но когда мы видим, как европейские суды отменяют выборы, а высокопоставленные чиновники угрожают отменить другие, мы должны задаться вопросом, придерживаемся ли мы достаточно высоких стандартов», — добавил Вэнс, говоря об отмене результатов первого тура президентских выборов в Румынии из-за якобы вмешательства в них России.

Первый тур президентских выборов в Румынии прошел 24 ноября 2024 года. Второй тур должен был состояться 8 декабря, однако Конституционный суд страны 6 декабря аннулировал итоги первого тура выборов. Лидировавший в первом туре независимый кандидат Кэлин Джорджеску назвал отмену итогов голосования госпереворотом.