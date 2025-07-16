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06:50, 16 июля 2025Мир

В США раскрыли смысл ультиматума Трампа

Политолог Доктороу заявил, что ультиматумом по Украине Трамп успокоил сенаторов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Американский политолог Гилберт Доктороу прокомментировал ультиматум президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он высказался на YouTube.

Доктороу раскрыли смысл ультиматума Трампа и объяснил, что таким образом он успокоил сенаторов из Конгресса.

«Продолжение поставок оружия Украине полезно Трампу тем, что это успокоит критиков вроде [Линдси] Грэма [внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга] и других сумасшедших из Конгресса. Им нужно слышать, что поставки продолжаются, им нужно слышать, что они что-то решают», — заявил он.

Ранее Трамп пообещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. Он также обвинил Москву в якобы «пустых разговорах» об урегулировании украинского кризиса.

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