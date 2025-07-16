В США раскрыли смысл ультиматума Трампа

Политолог Доктороу заявил, что ультиматумом по Украине Трамп успокоил сенаторов

Американский политолог Гилберт Доктороу прокомментировал ультиматум президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он высказался на YouTube.

Доктороу раскрыли смысл ультиматума Трампа и объяснил, что таким образом он успокоил сенаторов из Конгресса.

«Продолжение поставок оружия Украине полезно Трампу тем, что это успокоит критиков вроде [Линдси] Грэма [внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга] и других сумасшедших из Конгресса. Им нужно слышать, что поставки продолжаются, им нужно слышать, что они что-то решают», — заявил он.

Ранее Трамп пообещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. Он также обвинил Москву в якобы «пустых разговорах» об урегулировании украинского кризиса.