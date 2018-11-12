Россия объяснила переговоры с террористами

В контактах с представителями движения «Талибан» (запрещено в России) для достижения мира в Афганистане нет ничего плохого. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, передает РИА Новости.

По его словам, талибы в ходе второго заседания московского формата консультаций по Афганистану рассказали, что у них было несколько десятков закрытых встреч с американской стороной. «Это нормально, когда игроки, влиятельные игроки на этом поле стараются консультироваться с обеими сторонами, в этом ничего плохого не вижу», — сказал он.

Материалы по теме «Этим проклятым американцам мы еще покажем!» Афганцы полюбили русских и возненавидели США

Кабулов сказал, что Россия не возражает против участия талибов в политическом процессе, отмечает ТАСС. «Талибы настаивают на том, что они должны быть полноценными участниками [переговоров], против чего у нас нет и не может быть возражений. Это суверенное право афганского народа», — заявил он.

Встреча по Афганистану прошла в Москве 9 ноября в закрытом формате. Впервые в ней приняла участие делегация политического офиса «Талибана» в Дохе. От Афганистана на ней присутствовал Высший совет мира, который, как отмечали в МИД страны, не представляет ее правительство.

«Талибан» образовался в 1994 году в разгар Афганской войны. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали вести партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. В настоящее время движение и афганское правительство ищут способы достичь политического компромисса, однако столкновения между ними продолжаются.

В 2003 году Совет Безопасности ООН и Верховный суд России признали «Талибан» террористической организацией.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!