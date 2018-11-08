В Москву пожалуют пять талибов

Движение «Талибан» (запрещено в России) выбрало представителей, которые отправятся в Москву на консультации по ситуации в Афганистане. Об этом сообщает телеканал 1TV на своей странице в Twitter.

По его данным, в российскую столицу должны прибыть пять человек: Мухаммад Аббас Станикзай, Салам Ханафи, Шахабуддин Делавар, Зия-ур-Рахман Мадани и Мухаммад Сохаил Шахин. Отмечается, что они не собираются проводить никаких официальных переговоров с делегацией из Кабула.

Ранее в МИД России сообщили, что заседание состоится 9 ноября в рамках Московского формата консультаций по Афганистану. Участие в нем примут заместители министров иностранных дел и спецпредставители ряда государств. Приглашения были направлены Афганистану, Индии, Ирану, Казахстану, Киргизии, Китаю, Пакистану, Таджикистану, Туркменистану, Узбекистану, а также США.

«Талибан» образовался в 1994 году в разгар Афганской войны. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали вести партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. В настоящее время движение и афганское правительство ищут способы достичь политического компромисса, однако столкновения между ними продолжаются.

В 2003 году Совет Безопасности ООН и Верховный суд России признали «Талибан» террористической организацией.

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