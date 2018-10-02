«Отец Талибана» призвал Китай на помощь

Исламский духовник Маулана Сами уль-Хак, известный как один из основателей террористического движения «Талибан» призвал Китай участвовать в переговорах, чтобы завершить войну в Афганистане. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам уль-Хака, участию Пекина в урегулировании конфликта, который длится на протяжении 17 лет, были бы рады. Кроме того, Китай не должен «оставлять такое важное дело только США».

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Китай на протяжении многих лет проявляет обеспокоенность ситуацией в Афганистане, с которым граничит Синьцзян-Уйгурский автономный район на западе страны. В Афганистане и Пакистане базируется Исламское движение Восточного Туркестана — террористическая организация, борющаяся за независимость китайских уйгуров от Пекина.

В августе сообщалось, что Китай начал строительство военно-тренировочной базы в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана. В китайском МИД эту информацию опровергли.

Маулана Сами уль-Хак — пакистанский исламский религиозный деятель, он поддерживает тесные контакты с «Талибаном» и является учителем нынешнего лидера организации Хайбатуллы Ахундзады.

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