США задумали защитить китайских мусульман санкциями

США рассматривают возможность введения санкций против Китая из-за ситуации с притеснением мусульман-уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Об этом заявила помощник госсекретаря Майка Помпео, передает Reuters.

По ее словам, Вашингтон следит за ситуацией в СУАР и готов принять меры.

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Ранее информация о возможном введении ограничительных мер появлялась в The New York Times. Тогда отмечалось, что из-за сообщений о заключении уйгуров в политические образовательные лагеря перевоспитания санкциям подвергнутся высокопоставленные чиновники.

Кроме того, меры предпримут в отношении китайских компаний, которые участвуют в строительстве лагерей или установке систем слежения в регионе, включающей в себя сбор биологических материалов и образцов ДНК. В частности, речь идет о компаниях Hikvision и Dahua Technology.

Обсуждение санкций Белым домом ведется уже на протяжении нескольких месяцев, пишет газета. В то же время отмечается, что администрация президента США Дональда Трамп не уделяла достаточно внимания проблеме этнического меньшинства в СУАР.

Через Синьцзян-Уйгурский административный район, большинство жителей которого исповедуют ислам, по мнению китайского правительства, в страну проникают радикально настроенные исламисты из Пакистана и Афганистана. Меры китайского правительства направлены на противодействие терроризму и контроль мусульманского населения СУАР.

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