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Захотевшего учить родной язык тибетца посадили за призыв к сепаратизму

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В Китае к пяти годам заключения приговорили тибетца, выступавшего за право изучать родной язык. Об этом сообщает The New York Times.

Таши Ванчук (Tashi Wangchuk) попал под следствие после того, как дал интервью этой американской газете в 2016 году. Тогда он рассказал, что китайские власти выступают против изучения тибетского в Тибетском автономном районе. По его словам, в школах и правительственных учреждениях тибетцев принуждают говорить на официальном китайском диалекте — путунхуа.

В январе этого года Ванчук предстал перед судом. На основании его комментариев журналистам, мужчину обвинили в подстрекательстве к сепаратизму и приговорили к тюремному заключению. Сам он сообщил судьям, что не выступает за независимость Тибета и не признает, что использование тибетского языка нарушает закон. По его словам право использовать родной язык этническим меньшинствам гарантировано китайским законом.

Как отмечается, на заседание были допущены лишь два родственника подсудимого. Адвокаты защиты на слушании также не присутствовали. О приговоре они узнали от Таши по телефону.

Срок отбывания наказания включает в себя время, которое мужчина провел в СИЗО, поэтому освободят его в 2021 году, сообщил представитель защиты. По его словам, ранее мужчина высказывал намерение подать апелляцию, если его признают виновным.

«Его осудили за то, что он пролил свет на неспособность китайских властей обеспечить своим гражданам соблюдение их естественных прав и за абсолютно законное желание изучать родной тибетский язык», — заявил член правозащитной организации International Tibet Network Тензин Джидал (Tenzin Jigdal).

Как пишет издание, Коммунистическая партия Китая с приходом к власти Си Цзиньпина в 2012 году начала проводить политику культурной ассимиляции этнических меньшинств. В частности, это коснулось Тибетского и Синьцзян-Уйгурского автономных районов (СУАР), где особо сильны сепаратистские настроения.

Тибет был силой присоединен к КНР в середине прошлого века. Синьцзян вошел в состав КНР в год ее основания — 1949-й. Через этот регион, большинство жителей которого исповедуют ислам, в Китай проникают радикально настроенные исламисты из Пакистана и Афганистана. Меры китайского правительства, такие как контроль и ограничение свободы вероисповедания и отправка мужчин в «лагеря перевоспитания», направлены на противодействие терроризму и контроль мусульманского населения СУАР.

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