Мусульман заставят поселить у себя коммунистов

Более миллиона членов Коммунистической партии Китая поселят в домах мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) страны. Об этом сообщает CNN.

Размещение на юге региона в домах уйгуров партийных деятелей — часть кампании по противодействию «силам терроризма, сепаратизма и религиозного экстремизма». Такие визиты будут длиться как минимум одну неделю раз в месяц.

Сообщается, что во время пребывания в доме коммунистов семьи должны будут предоставить им детальную информацию о своей частной жизни и политических взглядах. Они также пройдут курс «политического ликбеза» от представителей правящей партии.

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Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) осудила китайское правительство за нарушение прав жителей СУАР на частную жизнь, пишет издание. «Что может быть более вероломным, чем силой заставить людей поселить у себя тех, кто будет за ними следить?» — прокомментировала решение Пекина Майа Ван (Maya Wang), специалист по Китаю в HRW.

В феврале сообщалось, что около 120 тысяч мусульман-уйгуров отправили в политические образовательные лагеря в городе Кашгар. Там они поют революционные песни, изучают идеи председателя КНР Си Цзиньпина, говорят на китайском языке, который им не родной. Местные жители говорят на уйгурском языке.

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