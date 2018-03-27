В Китае запретили писать по-арабски на халяльных продуктах

На северо-западе Китая запретили оставлять на халяльных продуктах надписи на арабском языке. Об этом пишет Global Times.

По информации издания, решение об изменении этикеток на товарах принято в Нинся-Хуэйском автономном районе. Как подтвердили жители городских округов Учжун и Иньчуань, арабские названия обязаны заменить рестораны и ларьки. Теперь надпись «халяльная продукция» должна быть написана как иероглифами, так и с помощью пиньиня. В ряде супермаркетов пришлось временно убрать товары с полок до замены этикетки.

Как отмечается, это не единственное изменение подобного рода в районе. Так, в марте в Иньчуане началась реконструкция улицы, на которой арабская архитектура сочетается с традиционной китайской. Согласно планам, ради гармоничной и единой атмосферы постройки отделают в традиционном китайском стиле. Общественная территория была создана в 2016 году, чтобы продемонстрировать хорошие отношения арабского мира и Китая.

Материалы по теме «Это самый халяль» Кто разводит бычков на мясном аналоге биткоина

Эксперты отмечают, что китайское общество должно проявлять настороженность в связи с «арабизацией» некоторых мечетей в стране и другими связанными с исламом проблемами. В то же время специалисты указывают, что нельзя вдаваться в крайности по отношению к религии. Также, по их мнению, новые меры не противоречат законам Китая.

В июле 2017 года опция по заказу и доставке халяльной еды в популярном в Китае приложении Meituan вызвала шквал критики со стороны граждан. Для того, чтобы убедить клиентов в халяльности блюд, компания пообещала расфасовывать такие заказы в отдельные упаковки и контейнеры. Пользователи-немусульмане расценили появление подобной опции как дискриминацию.

Халяльной называется пища, приготовленная в строгом соответствии с изложенными в Коране правилами. Мусульманам запрещено, в частности, употреблять свинину, а также мясо других животных, забитых или умерщвленных с нарушениями традиций.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!