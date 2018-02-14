Чеченский муфтий поспорил о халяльности майнинга

Группа исламских ученых во главе с муфтием Чечни шейхом Салахом-Хаджи Межиевым поспорила с коллегами из Египта и Палестины по вопросам криптовалюты, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров.

Кадыров пояснил: египетские и палестинские духовные лидеры заявили, что при создании не обеспеченной золотом или другой ценностью криптовалюты присутствуют неопределенность и элемент азарта и что это не соответствует нормам ислама.

«Выпущенная в Египте и Палестине фетва ни к чему не обязывает мусульман других стран. Никакую фетву, запрещающую криптовалюту в других странах, никто не выносил. Если кто-то считает, что для граждан России обязательны фетвы Египта и Палестины по криптовалюте, он глубоко заблуждается», — возразил глава Чечни.

Материалы по теме «Чеченцев нельзя победить силой!» Русский беспредел, пчеловод Басаев и дикие танцы: ичкерийская одиссея «Ленты.ру» Хроники безумия За год биткоин перевернул мир. А потом обвалился

Он напомнил, что деньги не подкреплены золотом почти 50 лет и большая часть денежных расчетов в мире производится с помощью электронных денег. Поэтому совет, созванный Салахом-Хаджи Межиевым, пришел к выводу, что для вынесения окончательного вердикта о халяльности или хараме майнинга и криптовалюты нужно учитывать специфику каждой отдельно взятой страны: в первую очередь узнать, как криптовалюта отразится на экономической ситуации в стране, выгодно государству или нет.

По словам Кадырова, муфтий Чечни обещал, что если майнинг окажется созданием некоей финансовой пирамиды, «явно будет видно, что это запретная вещь, и он об этом официально заявит».

Сам чеченский лидер добавил, что пока не успел купить ни одну из криптовалют, как намеревался ранее, но достиг главной цели — обратил внимание исламского духовенства на этот важный вопрос.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!