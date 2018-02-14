«Крупнейшая хакерская атака» не принесла организаторам ни копейки

Устроенная 11 февраля масштабная хакерская атака с использованием скрытого майнера не принесла ее организаторам дохода, сообщает Motherboard.

Хакеры использовали веб-майнер Coinhive. Как пишет издание, им удалось заработать 24 доллара в Monero. При этом представитель Coinhive сказал репортеру Motherboard, что сервис не будет выплачивать взломщикам эти деньги.

Ранее Motherboard писал, что атаке 11 февраля подверглись более четырех тысяч ресурсов. Специалист по кибербезопасности Скотт Хелме, который заметил взлом, назвал его крупнейшим за последнее время: он затронул британские, американские и канадские сайты, в том числе правительственные ресурсы.

Хелме полагает, что хакеры могли устроить настоящую катастрофу, имея доступ к внушительному количеству веб-сервисов одновременно нескольких стран. Однако вместо кражи конфиденциальной информации хакеры «решили добыть криптовалюту и получить деньги на недельный проездной в метро», отмечает Motherboard.

12 февраля аналитики уже находили скрытые программы для майнинга на порносайтах, а также в рекламных прероллах на видеохостинге YouTube.

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