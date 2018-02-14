Дерипаска решил подзаработать на майнинге

En+ Group, принадлежащая Олегу Дерипаске, готовится в 2018 году продать майнерам криптовалют 100 МВт электричества на сумму около 980 миллионов рублей. Об этом в среду, 14 февраля, пишет газета «Ведомости», принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева.

Как сообщил гендиректор En+ Максим Соков, группа ведет переговоры с несколькими фондами, привлекающими инвестиции в строительство майнинговых ферм — они и выступят потребителями электроэнергии. En+ предложит строить фермы рядом со своими электростанциями в Иркутске, Братске и Усть-Илимске. Как сообщил Соков, фонды собирают пул инвесторов, в том числе китайских и американских. Тарифы на электроэнергию для майнеров не раскрываются. Ожидается, что подобные шаги позволят диверсифицировать портфель клиентов En+.

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Руководитель группы исследований и прогнозирования АКРА Наталья Порохова оценивает возможную выручку En+ от продажи электроэнергии майнерам в размере от 10 миллионов до 15 миллионов долларов. Аналитик «ВТБ капитала» Владимир Скляр отмечает, что на основании цен на 2017 год компания может заработать 980 миллионов рублей. Источник, знакомый с менеджерами En+, сообщил, что цифра близка к ожиданиям группы.

В конце января газета со ссылкой на концепцию регулирования майнинга, подготовленную Минкомсвязи, сообщила, что ведомство собирается разрешить добычу криптовалют компаниям и гражданам, однако намерено контролировать процесс с помощью специальной системы обнаружения майнеров. Она, в частности, будет выявлять структуру потребления электричества. В документе говорилось, что для майнеров будут определены квоты на электроэнергию и специальный тариф.

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