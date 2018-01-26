Власти придумали способ вычисления майнеров

Минкомсвязи России собирается разрешить майнинг криптовалют компаниям и гражданам, но намерен контролировать процесс. Для этого у ведомства появится специальная система обнаружения майнеров. Об этом в пятницу, 26 января, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на концепцию регулирования майнинга, подготовленную ведомством.

Система будет выявлять структуру потребления электричества и интернет-трафика, чтобы соотносить мощность майнингового оборудования с количеством криптовалюты, которое майнер задекларирует на криптобирже. Для лиц, занимающихся добычей цифровых денег, будут определены квоты на электроэнергию и специальный тариф.

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«Для начала майнеров ждут два года налоговых каникул, в продолжение которых они будут обязаны вести бухгалтерский учет; после каникул юридические лица будут платить налог на прибыль, а НДС — не будут; что за налог будут платить частные майнеры, в концепции не сказано», — отмечает издание.

Концепцию Минкомсвязи доработают и передадут в правительство до 1 февраля.

25 января министерство финансов России подготовило проект закона о регулировании рынка криптовалют в России. Также свои предложения должны представить Центробанк и правительство. В феврале 2018 года законопроект должен быть внесен в Госдуму.

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