Опция по доставке халяльной еды возмутила китайцев

Опция по заказу и доставке халяльной еды в популярном в Китае приложении Meituan вызвала шквал критики со стороны граждан. Об этом сообщает South China Morning Post.

По данным газеты, чтобы убедить клиентов в халяльности блюд, компания пообещала расфасовывать такие заказы в отдельные упаковки и контейнеры. Пользователи-немусульмане расценили появление подобной опции как дискриминацию.

«Уважение к ним как к меньшинству — это нормально. Но не забывайте, что мы большинство. Почему Meituan предоставляет им эксклюзивный сервис?» — задался один из пользователей социальной сети Weibo (китайский аналог Twitter).

Другой из возмущенных клиентов написал: «Мусульманам нужна отдельная коробка даже для доставки еды. Это показывает отношение к нам, немусульманам. Meituan, вы помогаете им создавать нам проблемы. Я никогда не буду пользоваться вашим сервисом».

Как указывает издание, новая опция доступна только в отдельных районах материкового Китая.

Халяльной называется пища, приготовленная в строгом соответствии с изложенными в Коране правилами. Мусульманам запрещено, в частности, употреблять свинину, а также мясо других животных, забитых или умерщвленных с нарушениями традиций.