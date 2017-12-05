Халяльный магазин отказался продавать алкоголь и оказался не нужен

Халяльный магазин во Франции закрыли из-за отказа его владельца продавать алкоголь и свинину. Об этом во вторник, 5 декабря, сообщает The Daily Mail.

Супермаркет появился в парижском пригороде Коломб в апреле 2015 года вместо другого продуктового магазина, который закрыли за нарушение условий аренды. Согласно им, на этом месте должен быть «общий продовольственный магазин», то есть супермаркет с широким ассортиментом товаров.

Владелец Сулейман Ялчин отказался от продажи алкоголя и свинины, что вызвало негодование местных жителей. Они пожаловались, что теперь у них нет доступа ко всем необходимым продуктам и им приходится ходить в другие магазины.

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Договориться с упрямым владельцем пытались мэр Коломба Николь Гуэта и начальник штаба мэра Джером Беснард. Они попросили Ялчина расширить ассортимент товаров, чтобы удовлетворять потребности всех жителей. Однако он утверждал, что продукция отвечает требованиям клиентов в этом районе.

«В договоре аренды говорится, что это должен быть "общий продовольственный магазин со смежными видами деятельности". Но все зависит от того, как вы интерпретируете "смежные виды деятельности"», — говорил он в свою защиту.

Суд Нантера удовлетворил просьбу жителей Коломба и постановил закрыть халяльный супермаркет в связи с тем, что он «не смог удовлетворить потребности всех жителей». Сулейман Ялчин должен заплатить четыре тысячи евро и освободить помещение.

В ноябре сообщалось, что в парижском пригороде Клиши-ла-Гаренн около 100 госслужащих прошли по городу с плакатами в знак протеста против уличных молитв мусульман.