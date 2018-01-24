В Китае появится еще одна «Великая стена»

Власти Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая сообщили о создании новой «Великой стены». Об этом сообщает China Daily.

Синьцзян в этом году усилит меры безопасности на государственной границе длиной 5,7 тысячи километров. Власти региона также ужесточат контроль за интернетом ради поддержания стабильности.

«Мы будем стараться сделать все возможное, чтобы не оставить пустых мест в управлении общественной безопасностью и убедиться в том, что ключевые области абсолютно безопасны», — сказал глава региона Шократ Закир во время выступления на очередной сессии Всекитайского собрания народных представителей.

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Он добавил, что ситуация в некоторых ключевых областях Синьцзяна остается сложной. Регион будет опираться на технологии, чтобы усилить контроль и усовершенствовать инфраструктуру, в частности приграничные дороги. Ранее в январе местные власти начали использовать систему распознавания лиц для контроля сепаратистских и экстремистских движений, которые отрицают власть Пекина в регионе.

Через Синьцзян-Уйгурский административный район, большинство жителей которого исповедуют ислам, в Китай проникают радикально настроенные исламисты из Пакистана и Афганистана.

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