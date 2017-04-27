Уйгурскую молодежь в КНР призвали учить китайский и любить Родину ради имиджа

Молодых уйгуров, проживающих в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), призвали учить китайский язык и демонстрировать любовь к Китаю ради того, чтобы их народность не ассоциировали с террористами. Об этом сообщает The South China Morning Post.

«Небольшая группа чертей творит насилие и сеет террор и ужас, чтобы расколоть нашу Родину и уничтожить этническое единство, — говорится в тексте статьи, опубликованной в местной газете Xinjiang Daily за подписью ряда высокопоставленных чиновников. — Из-за них нас регулярно обыскивают на улицах, иногда отказывают в размещении в гостиницах или аренде квартир. Братья, наша великая Родина дала нам благословенную, счастливую жизнь, разве мы можем вместе с этими чертями отказаться от нашей Родины?»

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Юным уйгурам, как следует из статьи, нужно осознать, что Компартия Китая сумела наладить «гармоничную, преуспевающую, счастливую и безопасную» жизнь для всех этнических меньшинств. Авторы сетуют также на то, что многие молодые уйгуры не знают государственного языка, и называют это позором.

На территории СУАР действуют исламские радикалы, выступающие за создание независимого государства Восточный Туркестан. В результате их противостояния с Пекином за период c 1990 года погибли несколько сотен человек.

Многие уйгуры жалуются на притеснения со стороны центральной власти, в частности, их не допускают до службы в армии и полиции. Уйгуры составляют более 72 процентов населения СУАР, китайцы-ханьцы — менее 26 процентов.