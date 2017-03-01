МИД Китая попросил помощи в борьбе с уйгурскими террористами

Китаю требуется помощь международного сообщества в борьбе против уйгурских исламистов. Об этом рассказали в МИДе КНР в среду, 1 марта, заявление ведомства передает Reuters.

«Мы не раз говорили о том, что вооруженные отряды в Восточном Туркестане представляет угрозу для безопасности Китая, и мы желаем сотрудничать с международным сообществом с целью противодействия терроризму и туркестанским сепаратистам.» — сообщил представитель Дипведомства Гэн Шуан.

Китайские власти объявили о новых контртеррористических мерах после того, как «Исламское государство» (ИГ, запрещено на территории России) опубликовало видео военной подготовки уйгурских террористов. Иракское подразделение ИГ выпустило получасовое видео, в котором показаны боевые учения уйгуров, а также нарезка кадров из Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР).

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Пекин обеспокоен, что уйгуры — преимущественно мусульмане из восточного региона Синьцзян — уезжают в Сирию и Ирак, чтобы сражаться на стороне террористических группировок. Тысячи людей были так же убиты в провинции Синьцзян в результате потасовок между уйгурами и ханьцами, крупнейшей этнической группировкой Китая. Государство обвинило в преступлениях «Исламское государство».

На территории СУАР действуют исламские радикалы, выступающие за создание независимого государства Восточный Туркестан. В результате их противостояния с Пекином за период c 1990 года погибли несколько сот человек.

Многие уйгуры жалуются на притеснения со стороны центральной власти, в частности, их не допускают до службы в армии и полиции. Уйгуры составляют более 72 процентов населения СУАР, китайцы-ханьцы — менее 26 процентов.