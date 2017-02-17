В Синьцзяне провели парад для устрашения сепаратистов

Власти Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Китая провели парад, чтобы запугать местных террористов и сепаратистов. Об этом сообщает Reuters.

Мероприятие состоялось в городе Хотан на юге региона, который считается одним из оплотов уйгурских борцов за независимость. В параде приняли участие тысячи вооруженных полицейских и бойцов добровольческих проправительственных отрядов. Как объяснили партийные власти СУАР, мероприятие призвано продемонстрировать сепаратистам мощь китайских правоохранительных органов.

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«При помощи неусыпной бдительности и постоянного нажима на террористов мы загнали их в угол, и теперь они в отчаянии бьются без надежды на спасение», — описал ситуацию зампредседателя местного партийного комитета Чжу Хайлунь.

СУАР расположен на северо-западе Китая. В регионе действуют исламские радикалы, в основном этнические уйгуры, выступающие за создание независимого государства Восточный Туркестан. В результате их противостояния с Пекином c 1990 года погибли сотни человек. Последние несколько месяцев в СУАР царило относительное затишье, однако 14 февраля произошел очередной теракт: трое преступников в префектуре Хотань с ножами атаковали толпу, зарезав пять человек, еще пятеро получили ранения. Все нападавшие были застрелены.