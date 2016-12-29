Китайские полицейские предотвратили атаку смертников

Китайкие полицейские из Синьцзян-Уйгурского автономного района предотвратили атаку смертников. Об этом сообщает The Independent.

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По данным следствия, четыре злоумышленника на автомобиле врезались в одно из правительственных зданий уезда Каракаш и активировали взрывное устройство, однако были застрелены стражами порядка. Из-за детонации бомбы погиб один человек, ранены трое. «В настоящий момент общественный порядок восстановлен», — цитирует издание правительственное заявление.

На территории Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР), расположенного на северо-западе КНР, действуют исламские радикалы, выступающие за создание независимого государства Восточный Туркестан. В результате их противостояния с Пекином за период c 1990 года погибли сотни человек. Многие уйгуры жалуются на притеснения со стороны центральной власти, их не допускают до службы в армии и полиции. При этом уйгуры составляют более 72 процентов населения СУАР, китайцы-ханьцы — менее 26 процентов.