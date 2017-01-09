В Китае убиты трое подозреваемых в терроризме

Три человека, подозреваемых в терроризме, были убиты китайскими полицейскими в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), расположенном на северо-западе КНР. Об этом сообщает South China Morning Post.

Как уточняется, сотрудники правоохранительных органов попытались задержать злоумышленников. Однако они оказали яростное сопротивление и были уничтожены. Среди полицейских потерь нет.

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29 декабря прошлого года китайским полицейским в Синьцзян-Уйгурском удалось предотвратить крупный теракт. Четверо злоумышленника на автомобиле врезались в одно из правительственных зданий уезда Каракаш и активировали взрывное устройство, однако были застрелены стражами порядка.

Осенью 2015 года в ходе спецоперации, которая продолжалась почти два месяца, китайские полицейские уничтожили 28 радикалов, которые принимали участие в нападении на одну из высокогорных угольных шахт. В операции было задействовано около 10 тысяч сотрудников китайских спецслужб.

На территории СУАР действуют исламские радикалы, выступающие за создание независимого государства Восточный Туркестан. В результате их противостояния с Пекином за период c 1990 года погибли сотни человек.