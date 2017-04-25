Китайские власти запретили уйгурам называть детей Джихадами и Имамами

Жителям Синцзян-уйгурского автономного района (СУАР) Китая запретили называть детей именами, имеющими сепаратистские и экстремистские коннотации. Об этом сообщает The Guardian.

В список запрещенных попали имена вроде Ислам, Коран, Мекка, Джихад, Имам, Саддам, Хадж и Медина. «Просто придерживайтесь линии партии, и все будет хорошо. Люди с таким именами не получат регистрации по месту жительства», — пояснил полицейский чиновник в беседе с корреспондентом издания. По его словам, куда лучше использовать «мейнстримовые» имена — например, Мемет.

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Дети без регистрации, в свою очередь, не смогут получить доступ к образованию, здравоохранению и соцзащите.

На территории СУАР действуют исламские радикалы, выступающие за создание независимого государства Восточный Туркестан. В результате их противостояния с Пекином за период c 1990 года погибли несколько сотен человек.

Многие уйгуры жалуются на притеснения со стороны центральной власти, в частности, их не допускают до службы в армии и полиции. Уйгуры составляют более 72 процентов населения СУАР, китайцы-ханьцы — менее 26 процентов.