Власти китайского Синьцзяна выдадут 100 миллионов юаней за сведения о терактах

Власти Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР объявили о выделении 100 миллионов юаней (14,5 миллионов долларов США), которые должны быть выплачены за информацию о террористах и их пособниках, действующих в регионе. Об этом сообщает Reuters.

Максимальный размер разовой выплаты — пять миллионов юаней, такое вознаграждение полагается за данные о будущих терактах в местах с большим скоплением народа. За информацию за связях экстремистов, пропаганде джихада или организации нелегального пересечения границы полагается от двух до трех миллионов.

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Деньги будут выплачиваться даже за сообщения о женщинах, закрывающих лицо, и носящих длинные бороды мужчинах — эти сведения китайские власти оценили в 2 тысячи юаней. Всем информаторам гарантируется полная анонимность.

СУАР находится на северо-западе Китая. В регионе действуют исламистские радикалы, в основном этнические уйгуры, выступающие за создание независимого государства Восточный Туркестан. В результате их противостояния с Пекином c 1990 года погибли сотни человек. Последние несколько месяцев в СУАР царило относительное затишье, однако 14 февраля произошел очередной теракт: трое преступников в префектуре Хотань с ножами атаковали толпу, зарезав пять человек, еще пятеро получили ранения. Все нападавшие были застрелены.