Китайцы заперли мусульман в деревнях с помощью видеонаблюдения

Власти Китая начали использовать систему распознавания лиц в Синьцзян-уйгурском автономном районе (СУАР). Об этом сообщает Bloomberg 18 января, в четверг.

Автономный район, большинство жителей которого исповедуют ислам, стал полигоном для отработки системы слежения и распознавания лиц. Система будет сообщать властям, если субъекты наблюдения будут отходить от «безопасных зон» более чем на 300 метров. В «безопасные зоны» входят дома и рабочие места жителей. Об этом агентству сообщил источник, пожелавший остаться анонимным.

Вице-президент мозгового центра The Competitive Enterprise Institute Джим Харпер прокомментировал действия китайских властей: «Такая система хорошо подходит для контроля за людьми. Фраза "Предъявите документы" в прошлом была символом жизни при тирании. Сейчас властям не нужно их просить».

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Дополнительные меры проверки в Синьцзяне, который находится ближе к столице Ирака Багдаду, чем к Пекину, направлены главным образом на контроль сепаратистских и экстремистских движений, которые отрицают власть Пекина в регионе.

В результате террористических атак в 2014 году в Синьцзяне и провинции Юньнань погибли в общей сложности 32 человека. Радикально настроенные исламисты проникают на территорию автономного района преимущественно из Афганистана и Пакистана. В феврале прошлого года от террористической атаки в уезде Пишань пострадали 10 человек.

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