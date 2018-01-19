Китайских школьников решили отвадить от мечетей

Департамент образования уезда Гуанхэ в китайской провинции Ганьсу, большинство жителей которой исповедуют ислам, запретил школьникам посещать мечети во время зимних каникул. Об этом сообщила Global Times со ссылкой на слова сотрудника бюро в четверг, 18 января.

«Школы должны обязать учеников не посещать религиозные объекты и учебные учреждения для совершения ритуалов и чтения Священного Писания во время зимних каникул», — говорится в заявлении уездного департамента образования.

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Согласно китайскому законодательству, «государство отделяет школу от религии; никакая организация или личность не может использовать религию, чтобы проводить мероприятия, которые могут вступать в противоречие с системой образования».

В 2016 году департамент образования провинции Ганьсу подчеркнул, что религиозные мероприятия запрещены во всех школах, кроме религиозных. Это заявление было сделано после того, как в сети появилось видео, на котором ребенок в одном из детских садов провинции читает вслух Коран.

Около 98 процентов населения уезда Гуанхэ — национальности хуэй и дунсян, почти все они исповедуют ислам.

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