Китайские мусульмане пожаловались на рост исламофобии из-за соцсетей

Китайские мусульмане жалуются на растущую исламофобию в КНР, которую подпитывают сообщения в соцсетях. Об этом сообщает The Independent.

Поводом для возмущения послужили непрекращающиеся инциденты с мечетью Наньган в городе Хэфэй, столице провинции Аньхой. По словам местного имама Тао Иншэна, изначально против ее строительства протестовали только жители соседних домов. Некоторым не нравилось соседство мусульманского культового сооружения, другие были недовольны тем, что мечеть собирались построить на месте парка.

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В результате жалобы местных жителей в соцсети Weibo вылились в настоящую интернтет-кампанию. Их поддержали сотни тысяч пользователей, включая некоторых чиновников. Итогом стали митинги протеста возле стройплощадки и поток анонимных угроз на телефон имама. Кто-то из недовольных даже закопал на стройплощадке свиную голову.

Мусульманская община Хэбэя насчитывает 4,5 тысячи человек. В основном это хуэй — как считается, этнические ханьцы, принявшие ислам. Они считаются в КНР национальным меньшинством, и, как следствие, пользуются многочисленными льготами, что вызывает недовольство ханьцев.