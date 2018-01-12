Подрыв христианской мегацеркви в Китае сравнили с охотой на ведьм

Видео: mirror.co.uk

В Китае взорвали огромную церковь христиан-евангелистов, построенную на пожертвования в 2009 году в городе Линьфэнь. Об этом сообщает The Mirror. Культовое сооружение посещали около 50 тысяч верующих.

По какой причине это произошло, власти страны не объяснили. Как предполагает издание Global Times, здание было признано незаконной постройкой.

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Многие правозащитные организации восприняли снос церкви как очередной пример ущемления прав верующих в КНР и назвали произошедшее охотой на ведьм. Как отмечает издание, в правящей Коммунистической партии Китая опасаются влияния католической церкви.

За последние несколько недель это уже второй снос церкви в Китае. Так, в конце декабря без объявления официальных причин был разрушен католический храм в провинции Шэньси.

Всего, по сведениям The Mirror, в Китае проживает около 60 миллионов христиан.

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