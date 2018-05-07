США обвинили Китай в создании «бреда по Оруэллу»

Белый дом обвинил Китай в претворении в жизнь «бреда по Оруэллу» после того, как Пекин раскритиковал авиакомпании за то, что они указывают Тайвань, Гонконг и Макао как отдельные пункты назначения. Об этом сообщает Reuters.

Администрация гражданской авиации Китайской Народной Республики направила письма с требованием изменить настройки сайтов и приложений 36 иностранным авиакомпаниям, включая несколько американских.

Материалы по теме Коммунизм победил Американские деньги не помогли. Китай возьмет Тайвань без боя

После этого Соединенные Штаты заявили, что «этот "бред по Оруэллу" — попытка Коммунистической партии Китая насадить свою политическую повестку американским компаниям и гражданам», и Вашингтон будет противостоять такой тенденции.

В ответ в Пекине сообщили, что согласно конституции КНР, Тайвань, Гонконг и Макао — части «единого и неделимого Китая», поэтому авиакомпании должны прекратить указывать эти территории как отдельные страны. «Иностранные предприятия должны уважать суверенитет Китая и его территориальную целостность», — заявил спикер ведомства Гэн Шуан, передает агентство Синьхуа.

В январе этого года Китай уже высказывал недовольство в адрес американской авиакомпании Delta из-за того, что на ее сайте Тайвань и Тибет были указаны отдельно от Китая. В том же месяце китайское правительство раскритиковало и на неделю заблокировало сайт сети отелей Marriott в Китае за указание Тайваня, Тибета, Гонконга и Макао как отдельных государств в анкете для клиентов.

Тайвань, согласно официальной позиции Пекина, является одной из китайских провинций. Де-факто остров не контролируется Пекином. Гонконг и Макао являются специальными административными районами КНР. У городов де-юре своя администрация, валюта и финансовая система.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!