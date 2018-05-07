США обвинили Китай в создании «бреда по Оруэллу»

Белый дом обвинил Китай в претворении в жизнь «бреда по Оруэллу» после того, как Пекин раскритиковал авиакомпании за то, что они указывают Тайвань, Гонконг и Макао как отдельные пункты назначения. Об этом сообщает Reuters.
Администрация гражданской авиации Китайской Народной Республики направила письма с требованием изменить настройки сайтов и приложений 36 иностранным авиакомпаниям, включая несколько американских.
После этого Соединенные Штаты заявили, что «этот "бред по Оруэллу" — попытка Коммунистической партии Китая насадить свою политическую повестку американским компаниям и гражданам», и Вашингтон будет противостоять такой тенденции.
В ответ в Пекине сообщили, что согласно конституции КНР, Тайвань, Гонконг и Макао — части «единого и неделимого Китая», поэтому авиакомпании должны прекратить указывать эти территории как отдельные страны. «Иностранные предприятия должны уважать суверенитет Китая и его территориальную целостность», — заявил спикер ведомства Гэн Шуан, передает агентство Синьхуа.
В январе этого года Китай уже высказывал недовольство в адрес американской авиакомпании Delta из-за того, что на ее сайте Тайвань и Тибет были указаны отдельно от Китая. В том же месяце китайское правительство раскритиковало и на неделю заблокировало сайт сети отелей Marriott в Китае за указание Тайваня, Тибета, Гонконга и Макао как отдельных государств в анкете для клиентов.
Тайвань, согласно официальной позиции Пекина, является одной из китайских провинций. Де-факто остров не контролируется Пекином. Гонконг и Макао являются специальными административными районами КНР. У городов де-юре своя администрация, валюта и финансовая система.