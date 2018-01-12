Китай потребовал от Delta Airlines извиниться за поддержку сепаратизма

Власти Китая потребовали от американской авиакомпании Delta Airlines разобраться, почему на ее сайте Тайвань и Тибет указаны как независимые страны, и принести официальные извинения. Об этом сообщает The Straits Times.

Администрация гражданской авиации Китая на своем сайте опубликовала заявление. В нем она сообщила, что все иностранные авиакомпании должны проверить доступную пользователям информацию на своих интернет-ресурсах и привести ее «в строгое соответствие с китайскими законами, чтобы подобные ситуации впредь не повторялись».

Посетители китайского сайта авиакомпании в пятницу пожаловались, что могут выбрать в графе «пункт назначения» Тибет и Тайвань как отдельные страны.

За день до этого шанхайские власти потребовали у сети отелей Marriott закрыть свой китайский сайт и приложение и убрать с них информацию, которая не соответствует официальной позиции Пекина. Что именно было опубликовано на сайте гостиницы, не сообщается.

Тибет был силой присоединен к КНР в середине прошлого века. Тайвань, согласно официальной позиции Пекина, является одной из китайских провинций. Де-факто Тайвань не контролируется Пекином, его признают независимым государством 20 стран, в частности Сальвадор, Гватемала, Гаити и Гондурас.

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