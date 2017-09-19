Тайвань из-за санкций ООН отказался продавать КНДР нефть в обмен на текстиль

Власти Тайваня запретили экспорт в КНДР очищенной нефти и сжиженного газа, чтобы поддержать санкции ООН. Об этом сообщает Reuters.

Кроме того, введен запрет на ввоз из Северной Кореи тканей и изделий текстильной промышленности. Как утверждает официальный Тайбэй, это сделано во исполнение резолюции Совбеза ООН — несмотря на то, что Китайская республика, фактически контролирующая территорию острова, не является членом Организации Объединенных Наций и не поддерживает дипломатические отношения с абсолютным большинством стран-членов.

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Как отмечает агентство, запрет на торговлю является символическим шагом, призванным продемонстрировать поддержку Тайбэем действий международного сообщества. За первые шесть месяцев 2017 года стоимость всего тайваньского экспорта в КНДР составила 35,6 тысячи долларов.

12 сентября 2017 года Совбез ООН единогласно принял резолюцию о введении новых ограничительных мер в отношении КНДР из-за проведенного в начале месяца ядерного испытания. В ответ власти Северной Кореи пригрозили утопить Японию и избить США как бешеную собаку. «Нужно утопить неказистые четыре острова архипелага Японии чучхейскими ядерными бомбами в море. Япония не должна существовать рядом», — говорится в заявлении.

