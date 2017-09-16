Ким Чен Ын заявил о скором создании в КНДР ядерных сил

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея практически близка к созданию ядерных сил. Об этом сообщает информационное агентство Ёнхап.

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«Мы должны показать великодержавным шовинистам, как наша страна достигает своих целей, несмотря на бесконечные санкции и блокаду, — заявил Ким, чье выступление было распространено государственным агентством Северной Кореи ЦТАК. Наша высшая цель — достичь баланса сил с США, чтобы исключить возможность силового решения проблемы Корейского полуострова».

В пятницу, 15 сентября, Северная Корея запустила ракету «Хвасон-12» в восточном направлении. Снаряд пролетел около 3700 километров, его траектория пролегала над японскими островами. Позднее экстренно созванный Совет Безопасности ООН осудил испытание, назвав действия КНДР крайне провокационными.

3 сентября Северная Корея заявила об успешном подземном испытании водородного боезаряда для межконтинентальной баллистической ракеты. Последние сейсмологические данные японских специалистов, представленные 6 сентября, указывают, что мощность взрыва составила около 160 килотонн.