Путин и Макрон осудили провокации КНДР

Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора осудили провокационные действия КНДР. Об этом в пятницу, 15 сентября, сообщает сайт Кремля.

Уточняется, что разговор состоялся по инициативе Парижа.

«В контексте ситуации на Корейском полуострове лидеры решительно осудили провокационные действия КНДР, грубо нарушающие требования соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН», — говорится в сообщении.

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Президенты подчеркнули, что адекватной реакцией мирового сообщества на безответственные шаги Пхеньяна стала принятая единогласно 11 сентября резолюция 2375 Совета Безопасности ООН.

Лидеры также обсудили внутриукраинский кризис, отметив важность полного и неукоснительного соблюдения сторонами конфликта достигнутых договоренностей, в том числе так называемого «школьного перемирия». Путин призвал Макрона поддержать российскую инициативу об учреждении миссии ООН по содействию охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на юго-востоке Украины.

Кроме того, состоялся обстоятельный обмен мнениями по ситуации в Сирии. Путин рассказал французскому коллеге о достигнутых в последнее время сирийскими вооруженными силами при поддержке Воздушно-космических сил России успехах в борьбе с террористическими группировками в этой стране.

Ранее в пятницу, 15 сентября, Северная Корея запустила ракету неустановленного типа из района Сунан в своей столице Пхеньяне в восточном направлении. 3 сентября КНДР заявила об успешном подземном испытании водородного боезаряда для межконтинентальной баллистической ракеты.