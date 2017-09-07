Кремль направил Макрону приглашение посетить Россию

Кремль направил французскому президенту Эммануэлю Макрону приглашение посетить Россию. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ), передает РИА Новости в четверг, 7 сентября.

«Приглашение было, но нет даты пока», — сказал Песков.

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8 июля в преддверии переговоров с российским президентом Владимиром Путиным на саммите G20 в немецком Гамбурге Макрон заявил, что Москве и Парижу необходимо перейти к новой фазе в двусторонних отношениях.

Первая рабочая встреча Путина и Макрона состоялась 29 мая в Версале, общение лидеров двух стран продлилось почти три часа. По их итогам российский президент заявил, что санкции в отношении Москвы не помогут решить внутренний конфликт на Украине, а также призвал французские СМИ бороться за отмену всяческих ограничений в мировой экономике. Также Путин пригласил французского коллегу приехать в российскую столицу с длительным визитом.

ВЭФ-2017 проходит во Владивостоке с 6 по 7 сентября. В форуме принимает участие Владимир Путин, в числе гостей — премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.