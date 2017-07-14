Путин поздравил Макрона с национальным праздником Франции

Президент России Владимир Путин поздравил французского коллегу Эммануэля Макрона с национальным праздником — Днем взятия Бастилии. Об этом сообщается на сайте Кремля в пятницу, 14 июля.

«Российско-французские связи уходят корнями в глубокое прошлое. Об этом напомнила открытая нами совместно в Версальском дворце выставка, посвященная трехсотлетию визита императора Петра I во Францию. Подобные исторические события красноречиво свидетельствуют об особом характере отношений между нашими странами, об уважении и симпатии наших народов друг к другу», — подчеркнул Путин в поздравительной телеграмме.

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В конце июня Эммануэль Макрон пригласил президента США Дональда Трампа посетить 14 июля военный парад, который пройдет в Париже в честь Дня взятия Бастилии. Трамп приглашение принял. По его словам, он намерен «отпраздновать и почтить» главный государственный праздник Французской Республики, а также отметить столетнюю годовщину вступления США в Первую мировую войну.

Бастилия — крепость и государственная тюрьма в предместье Сент-Антуан в Париже, построенная в 1382 году. Преимущественно в ней содержались политические заключенные. Праздник в честь взятия крепости традиционно начинается с военного парада на Елисейских полях.