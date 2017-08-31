Президент Франции Эммануэль Макрон указал на важность развития диалога с Россией, несмотря на разные позиции, которых придерживаются две страны по украинскому вопросу. Свое мнение он высказал в интервью еженедельнику Le Point.

«По Украине мы придерживаемся абсолютно разных подходов», — приводит ТАСС слова Макрона. Он отметил, что достигнута договоренность о диалоге между гражданскими обществами Франции и России.

Макрон добавил, что, у Парижа и Москвы «есть согласие по политике в области климата», в которой Россия, по его оценкам, готова оказать поддержку Францию.

По словам Макрона, когда он ведет международный диалог, то говорит со всеми «очень прямо и откровенно». «Я стараюсь обозначить разногласия, точки совпадения и пути, по которым можно продвигаться вместе», — пояснил он.

Франция является участницей так называемого «нормандского формата», в рамках которого осуществляются переговоры по мирному урегулированию на Украине. В феврале 2015 года в Минске лидеры четырех стран — Украины, России, Франции и Германии — согласовали документ, предусматривающий, в частности, введение в Донбассе режима прекращения огня, отвод тяжелых вооружений, законодательное закрепление особого статуса региона.