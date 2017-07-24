Макрон выложил видео разговора с бодро поприветствовавшим его Путиным

На странице президента Франции Эммануэля Макрона в Twitter опубликовано видео с начала телефонных переговоров «нормандской четверки» (лидеры России, Франции, ФРГ и Украины), которые прошли в понедельник, 24 июля. На нем слышно, как президент России Владимир Путин бодро поприветствовал своего французского коллегу.

Глава государства сначала поздоровался со всеми по-английски, а потом обратился персонально к Макрону на русском. «Эммануэль, привет», — сказал российский лидер. Позднее все стороны приветствовали участие президента Франции в переговорах в «нормандском формате»: для него они стали первыми после вступления в должность 14 мая.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что такие разговоры достаточно сложные в исполнении и длятся долго, потому что параллельно идет перевод.

«Нормандским форматом» называют переговоры по мирному урегулированию на Украине. Впервые представители Германии, Франции, России и Украины приступили к обсуждению вопроса в июне 2014 года в Нормандии на торжествах, посвященных 70-летию высадки союзнических войск.