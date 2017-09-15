Тиллерсон заявил об исходящей от КНДР мировой угрозе

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что продолжающиеся ракетные испытания Северной Кореи угрожают всему миру. Об этом сообщает Reuters.

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«В Восточной Азии все более агрессивный и изолированный режим в Северной Корее угрожает демократиям в Южной Корее, Японии и, что более важно, в последнее время расширил эти угрозы на Соединенные Штаты, угрожая всему миру», — заявил глава американского внешнеполитического ведомства.

По его словам, Вашингтон будет продолжать работать со своими региональными союзниками, а также на площадке ООН для обеспечения безопасности.

Ранее в пятницу, 15 сентября, Северная Корея запустила ракету неустановленного типа из района Сунан в своей столице Пхеньяне в восточном направлении. 3 сентября КНДР провела успешное подземное испытание водородного боезаряда для межконтинентальной баллистической ракеты.