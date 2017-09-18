Глава немецкого МИД отказался считать Ким Чен Ына безумцем

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что России, США и Китаю необходимо сесть за стол переговоров с Северной Кореей. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По его словам, в решении северокорейской проблемы необходимо пойти на смелые шаги в духе политики разрядки между СССР и США 1980-х годов.

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«Ким Чен Ын — не безумец. Он придерживается хладнокровно выбранной стратегии: если он построит атомную бомбу, то, как он считает, его режим будет в безопасности, потому, что никто не рискнет ему угрожать», — пояснил Габриэль. По его мнению, для того, чтобы остановить ядерную программу Пхеньяна, следует дать северокорейскому лидеру иные гарантии безопасности.

16 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея практически «близка к созданию ядерных сил». «Мы должны показать великодержавным шовинистам, как наша страна достигает своих целей, несмотря на бесконечные санкции и блокаду. Наша высшая цель — достичь баланса сил с США, чтобы исключить возможность силового решения проблемы Корейского полуострова», — сказал он.

3 сентября Северная Корея объявила об успешном подземном испытании водородного боезаряда для межконтинентальной баллистической ракеты. Последние сейсмологические данные японских специалистов, представленные 6 сентября, указывают, что мощность взрыва составила около 160 килотонн.