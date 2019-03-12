Талибы договорились с США о выводе американских войск из Афганистана

Представители движения «Талибан» (запрещено в России) договорились с США о выводе американских войск из Афганистана. Таким решением закончился пятый раунд переговоров, проходивших в Катаре, сообщает Tolo News.

Пока детали договоренности не разглашаются, в частности, неизвестны временные рамки. В то же время ожидается, что несколько американских военных баз останутся в Афганистане.

В ходе переговоров талибы также обязались прервать контакты с террористическими группировками, в том числе с «Аль-Каидой» (запрещена в России), и противостоять экстремистским организациям.

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Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад отправится в ближайшее время в Вашингтон для обсуждения договоренностей с американскими властями. Он также, вероятно, обсудит это с президентом страны Дональдом Трампом.

Телеканал не указывает, кто именно участвовал в переговорах со стороны «Талибана». Получить комментарии от представителей делегации также не удалось.

Информация о возможном выводе американских войск из Афганистана появилась в конце 2018 года. Официального подтверждения она пока не получила.

«Талибан» образовался в 1994 году в разгар гражданской войны в Афганистане. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали вести партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. В настоящее время талибы и правительство страны ищут способы достичь политического компромисса.

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