Россия захотела помирить Израиль и Палестину

Россия готова принять у себя президента Палестины Махмуда Аббаса и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху для начала диалога. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Лавров рассказал, что урегулирование палестино-израильского конфликта обсуждалось в ходе визита Нетаньяху в Россию. «Мы подтвердили уже неоднократно излагавшуюся нашу позицию о заинтересованности России в скорейшем преодолении тупика в этом урегулировании и подтвердили нашу готовность принять в РФ руководителей Израиля и Палестины Биньямина Нетаньяху и Махмуда Аббаса для того, чтобы они возобновили прямой диалог без каких-либо предварительных условий», — сказал глава МИДа.

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Свой план примирения евреев и арабов ранее предложили в Соединенных Штатах. Советник и зять президента США Джаред Кушнер 25 февраля рассказал, что разработанный американской стороной план предполагает отмену границ в их нынешнем виде и свободное перемещение людей и товаров, а также объединение всех палестинских территорий под одной властью. План будет обнародован после израильских выборов в апреле этого года.

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