Израиль обвинил ООН во лжи из-за мертвых палестинцев

Израиль считает «театром абсурда» доклад Организации Объединенных Наций о возможных военных преступлениях израильских силовиков. Об этом заявил в четверг, 28 февраля, исполняющий обязанности министра иностранных дел еврейского государства Исраэль Кац, сообщает Reuters.

По его словам, доклад ООН — «враждебный, лживый и клеветнический», а также направлен против страны. «Никто не может отказать Израилю в праве на самооборону и обязанности защищать своих граждан и границы от жестоких нападений», — заявил Кац.

Доклад Совета ООН по правам человека был распространен ранее 28 февраля. В нем говорится, что израильские силы безопасности в 2018 году, вероятно, совершили военные преступления и преступления против человечности. Их связывают с убийством 189 палестинцев, а также ранениями еще более 6,1 тысячи человек в ходе акций протеста в секторе Газа.

Материалы по теме Израиль? Нет, спасибо Ненависть к евреям объединила черных, геев, мусульман и любителей свастики

В документе отмечается, что отдельные силовики убивали и наносили серьезные ранения палестинским демонстрантам, которые «непосредственно не участвовали в столкновениях и не представляли угрозы», когда в ним применяли силу. В ООН призывают Израиль немедленно начать расследование именно этих нарушений, которые могут оказаться военными преступлениями или преступления против человечности. Указывается, что среди погибших — 35 детей, два журналиста и три медработника.

Доклад охватывает период с 30 марта по 31 декабря 2018 года. Отмечается, что для его составления специалисты опросили пострадавших и свидетелей, изучили медицинские записи, а также фото- и видеоматериалы.

Еврейское государство оправдывает свои действия защитой от вторжений и нападений вооруженных боевиков.

25 февраля сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа разработала план мирного договора для урегулирования израильско-палестинского конфликта. Отмечалось, что документ затронет все ключевые проблемы конфликта. Одним из главных принципов называлась свобода перемещения — границы в их нынешнем виде должны прекратить существовать, чтобы «гарантировать свободное движение людей и товаров».

Конфликт на границе сектора Газа обострился в марте 2018 года, когда мирный протест, приуроченный ко дню Накба — исходу с территории, где в 1948 году было создано Государство Израиль, — перерос в массовые беспорядки и столкновения протестующих с израильскими войсками. Протесты ожесточились в связи с открытием 14 мая посольства США в Иерусалиме. Осенью израильские ВВС нанесли удары по сектору Газа в ответ на ракетные обстрелы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!