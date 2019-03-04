Израиль отомстил палестинцам за шарики с бомбой

Израильские вертолеты атаковали два палестинских поста в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба армии Израиля, передает РИА Новости.

Как отмечается, это было сделано из-за запуска связки воздушных шаров со взрывным устройством. Их направили в сторону израильской территории из южной части сектора Газа. «В ответ ударные вертолеты Армии обороны Израиля атаковали два военных поста [движения] ХАМАС», — указала пресс-служба. О пострадавших не сообщается.

Агентство отмечает, что палестинцы в последние недели возобновили запуск воздушных шаров с горючими веществами и взрывными устройствами. В прошлом году из-за подобных действий на территории еврейского государства было выжжено множество посадок.

Ранее 4 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва готова принять у себя президента Палестины Махмуда Аббаса и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху для начала диалога.

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25 февраля сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа разработала план мирного договора для урегулирования израильско-палестинского конфликта. Одним из главных принципов называлась свобода перемещения.

Конфликт на границе сектора Газа обострился в марте 2018 года, когда мирный протест, приуроченный ко дню Накба — исходу с территории, где в 1948 году было создано Государство Израиль, — перерос в массовые беспорядки и столкновения протестующих с израильскими войсками. Протесты ожесточились в связи с открытием 14 мая посольства США в Иерусалиме.

Движение ХАМАС основано в 1987 году и признано террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, а также запрещено в Иордании и Египте. С 2007-го организация контролирует сектор Газа.

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