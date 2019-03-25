Нетаньяху пригрозил силой в ответ на ракетный обстрел Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал силой ответить на ракетный обстрел Израиля со стороны сектора Газа. Его слова передает The Times of Israel.

«Это преступная атака против Израиля», — сказал он.

Политик также заявил о сокращении визита в США в связи с произошедшим. «Через несколько часов я встречусь с президентом [США Дональдом] Трампом и немедленно вернусь в Израиль», — сказал Нетаньяху. Его визит в Вашингтон начался 25 марта.

Ранее 25 марта сообщалось, что несколько израильтян пострадали в результате попадания ракеты в жилой дом в поселении Мишмет. Как сообщает РИА Новости их число возросло до семи.

Предполагалось, что во время визита Нетаньяху в США, Вашингтон официально объявит о признании Голанских высот израильской территорией. О намерении Вашингтона признать Голанские высоты территорией еврейского государства 20 марта сообщало Associated Press.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!