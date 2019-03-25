Трамп признал Голанские высоты владением Израиля

Президент США Дональд Трамп подписал указ о признании Вашингтоном суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Об этом сообщает Reuters.

Американский лидер подписал документ в начале встречи с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне. Агентство отмечает, что этот шаг может помочь главе правительства еврейского государства на грядущих выборах 9 апреля.

В то же время в МИД России считают, что подобное решение мешает урегулированию ситуации в Сирии. Об этом министр иностранных дел Сергей Лавров заявил госсекретарю США Майклу Помпео во время телефонного разговора.

О намерении Вашингтона признать Голаны израильскими стало известно на прошлой неделе. В России и Евросоюзе заявили, что не признают израильский суверенитет над высотами.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. Израильский парламент в 1981 году принял закон «О Голанских высотах», который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет страны над этой территорией. Резолюция Совбеза ООН 497 тогда признала аннексию недействительной, Дамаск продолжает считать эти территории своими.

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