В США назвали срок признания Голанских высот израильскими

Президент США Дональд Трамп намерен признать Голанские высоты израильской территорией уже в ближайшие часы. Об этом заявил вице-президент страны Майк Пенс в понедельник, 25 марта, на конференции американского комитета общественных связей Израиля.

По его словам, Трамп «сегодня официально признает суверенитет» еврейского государства над этим регионом. Президент комитета Морт Фридман в свою очередь указал, что будет подписан соответствующий указ.

О намерении Вашингтона признать Голаны израильскими стало известно на прошлой неделе. Тогда Трамп отметил, что территория важна для стабильности как Израиля, так и всего региона. В России и Евросоюзе заявили, что не признают израильский суверенитет над высотами.

В докладе Госдепартамента США о правах человека, вышедшем в 2019 году, формулировка «оккупированные Израилем территории» в отношении Голанских высот была изменена на «контролируемые Израилем».

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. Израильский парламент в 1981 году принял закон «О Голанских высотах», который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет страны над этой территорией. Резолюция Совбеза ООН 497 тогда признала аннексию недействительной, Дамаск продолжает считать эти территории своими.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!